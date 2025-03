'BBB 25' completa 50 dias: veja quem ainda não enfrentou o Paredão na temporada

Chegar ao Paredão no Big Brother Brasil 25 pode significar o fim do jogo para qualquer participante. Com o programa já ultrapassando os 50 dias de confinamento, a dinâmica inicial de duplas foi deixada para trás, e os embates passaram a ser individuais. Ainda assim, sete dos 15 brothers e sisters que permanecem na casa nunca enfrentaram a votação do público.

Desde o início da temporada, sete berlindas foram formadas e nove participantes foram eliminados. No entanto, Vinicius, Thamiris, João Gabriel, João Pedro, Delma, Maike e Eva seguem ilesos.

Nesta terça-feira, 4, Camilla disputou sua primeira berlinda contra Renata e Vilma e acabou deixando o programa com 94,67% da média dos votos. Ela foi a nona eliminada da temporada e a quinta a sair do jogo em uma disputa individual.

Entre os que já passaram pela experiência do Paredão e continuam na casa, Gracyanne Barbosa, Renata e Guilherme enfrentaram apenas uma disputa e conseguiram escapar da eliminação. Já Vilma e Vitória Strada são as participantes que mais foram para a berlinda até o momento, acumulando três indicações cada.