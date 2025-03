Avião cai em aldeia indígena, mata piloto e deixa um ferido

Um avião de pequeno porte caiu no fim da tarde deste domingo, em uma aldeia indígena, em Peruíbe, cidade do Litoral de São Paulo. A queda da aeronave resultou na morte do piloto e instrutor de voo. O aluno, que no momento praticava pilotagem, foi encontrado gravemente ferido e preso às ferragens, socorrido foi encaminhado para o Hospital Regional Jorge Rossmann, na cidade vizinha de Itanhaém.

A aeronave, segundo a Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) caiu na aldeia Awa Porangawa Dju, na terra Piaçaguera. Nenhum indígena se feriu, mas árvores atingidas impedem acesso às casas.

Autoridades aeroportuárias confirmam o acidente com Cessna150J, prefixo PT AKY. O avião deixou ao aeroclube de Itanhaém às 17h16, poucos minutos após a decolagem, às 17h42 alerta de emergência foi emitido. O choque com o solo ocorreu oito minutos depois.

O Copo de Bombeiros enviou 15 homens para o local da queda e o resgate do sobrevivente durou cerca de três horas.

Em nota a FAB (Força Aérea Brasileira) afirmou que logo tomou ciência do acidente enviou para o local do impacto oficiais do 4º Seripa (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). Os militares farão a “coleta e confirmação de dados, preservação dos elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, e pelo levantamento de outras informações necessárias à investigação".