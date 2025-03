Nova liderança do BBB25 será decidida com prova de resistência

Mais uma resistência na área! Nesta quinta-feira, dia 6, os concorrentes do BBB25 iniciaram mais uma disputa para descobrir quem vai levar o comando da semana.

A ordem do jogo foi sorteada antes mesmo do programa ao vivo começar e ficou assim: Maike, João Gabriel, Guilherme, Vitória Strada, Vinícius, Renata, Gracyanne, Eva, Daniele, Aline, Joselma e Vilma.

Depois de mostrar como foi a noite e madrugada inteira com a festa especial de novelas da atriz e líder da última semana Vitória Strada, Tadeu Schmidt entrou para falar com os participantes. Mas antes contou aos espectadores sobre a dinâmica da semana, que conta com Big Fone no próximo domingo, dia 9.

Depois do bate-papo de sempre, o apresentador deu início à Prova do Líder, que já começou sem Diego Hypólito, Thamiris e João Pedro. Tadeu então chamou o vídeo de explicava a disputa.