Acabou o Carnaval: quais são e quando caem os próximos feriados de 2025?

As festas de carnaval mal se encerraram nesta Quarta-feira de Cinzas, 5, e já há quem olhe na agenda para saber quais são e quando serão os próximos feriados no Brasil ao longo de 2025. Confira as datas, os dias da semana em que cairão e quando será ponto facultativo.

O próximo feriado será em 18 de abril, Paixão de Cristo (sexta-feira), que poderá se juntar com Tiradentes, 21 de abril, marcado para uma segunda.

Por outro lado, alguns feriados nacionais cairão em finais de semana. São os casos de 7 de setembro, 12 de outubro e 2 de novembro, que serão aos domingos, enquanto a Proclamação da República, 15 de novembro, cairá em um sábado.

No caso do Estado de São Paulo, o feriado de 9 de julho, em comemoração à deflagração da Revolução Constitucionalista de 1932, considerada data magna do Estado, cairá em uma quarta-feira. Veja a lista das datas de feriados e pontos facultativos do Brasil e do Estado de São Paulo.

Lista de feriados e pontos facultativos em 2025

- 18 de abril (sexta-feira), Paixão de Cristo (feriado nacional)

- 21 de abril (segunda-feira), Tiradentes (feriado nacional)

- 1º de maio (quinta-feira), Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional)

- 19 de junho (quinta-feira), Corpus Christi (ponto facultativo)

- 20 de junho (sexta-feira), ponto facultativo;

- 9 de julho (quarta-feira) - Revolução Constitucionalista, Data Magna do Estado de São Paulo (feriado estadual)

- 7 de setembro (domingo), Independência do Brasil (feriado nacional);

- 12 de outubro (domingo), Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

- 28 de outubro (terça-feira), Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo)

- 2 de novembro (domingo), Finados (feriado nacional);

- 15 de novembro (sábado), Proclamação da República (feriado nacional);

- 20 de novembro (quinta-feira), Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional);

- 24 de dezembro (quarta-feira), Véspera do Natal (ponto facultativo após as 13 horas);

- 25 de dezembro (quinta-feira), Natal (feriado nacional);

- 31 de dezembro (quarta-feira), Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13 horas).