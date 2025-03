Saque-aniversário do FGTS: pagamento do saldo retido começa hoje

A Caixa começa nesta quinta-feira (6) o pagamento do FGTS aos trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário. Tem direito quem foi demitido entre primeiro de janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025 e fez essa opção.

O banco vai pagar R$ 12 bilhões para mais de 12 milhões de trabalhadores com saldo retido.Para 85% do público, o crédito será feito de forma automática na conta cadastrada no aplicativo FGTS, sem a necessidade de ir a uma agência.

A partir desta quinta-feira, eles vão receber até R$ 3 mil, limitado ao saldo disponível. No caso de ser superior a esse valor, o crédito residual será feito no dia 17 de junho.

Já para quem não tem conta cadastrada no aplicativo, o saque estará disponível nas agências da Caixa, lotéricas e terminais de autoatendimento. Nesse caso, recebem, nesta quinta-feira, os nascidos entre janeiro e abril.

Nesta sexta-feira, será a vez dos nascidos entre maio e agosto. E na próxima segunda-feira, entre setembro e dezembro. Valores acima de R$ 3 mil serão pagos entre 17 e 20 de junho, conforme a data de nascimento.

Para explicar melhor, por exemplo, João optou pelo saque-aniversário e foi demitido sem justa causa em junho de 2024. Ele tem um saldo de R$ 2 mil retido da rescisão e indicou conta no aplicativo FGTS para recebimento do saque-aniversário. Então, até segunda-feira, João vai receber, automaticamente, todo o saldo do FGTS.

Já Maria, que também optou pelo saque aniversário, tem um saldo de R$ 12 mil da empresa que trabalhou até o final do ano passado. Agora, ela vai receber R$ 3 mil na conta cadastrada no aplicativo e, no dia 17 de junho, os outros R$ 9 mil de forma automática.

Para mais informações, basta acessar: caixa.gov.br ou consultar o extrato no aplicativo FGTS.

LEIA MAIS: Lotofácil 3334 vai pagar R$ 4 milhões; veja números sorteados