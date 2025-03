Lotofácil 3334 vai pagar R$ 4 milhões; veja números sorteados

Apostadores que acertarem as quinze dezenas da Lotofácil no sorteio desta quarta-feira (5) podem levar para casa um prêmio estimado em R$ 4 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil nesta quarta-feira são:



02, 03, 04, 06, 08, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25



SORTEIO ANTERIOR

O último sorteio da loteria foi realizado no sábado (1) e nenhum apostador foi brincar o Carnaval com o bolso cheio. O prêmio acumulou para esta quarta-feira.

Duzentos e setenta e seis apostas, entretanto, fizeram 14 pontos e cada uma delas ganhou R$ 1.209,46. na faixa dos 13 pontos, 11.532 apostas ganharam R$ 30.

Como apostar na loteria

A aposta na Lotofácil é feita preenchendo volante com 15 dezenas entre as 25 disponíveis. Ganha o apostador que acertar todas as dezenas sorteadas. A aposta simples custa R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa.