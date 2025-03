Estado aprova projetos de drenagem e Grande ABC recebe R$ 12 mi

A secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, afirmou com exclusividade ao Diário que o plano de micro e macrodrenagem apresentado pelos prefeitos via Consórcio Intermunicipal do Grande ABC foi aprovado pelo comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê no último dia 25. Outros dois projetos também tiveram pareceres favoráveis e vão beneficiar diretamente Diadema e Mauá. Os três projetos somam R$ 12 milhões em investimentos do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos). Os recursos aportados visam a promover, nesta etapa inicial, estudos de projetos de combate às enchentes.

“São avanços importantes após o setor ficar muito tempo nessa lógica de enxugar gelo. Com os projetos passamos a olhar para a região como um todo, além da especificidade de cada município. É importante ter essa visão para o saneamento do recurso hídrico”, afirmou Natália.

Os primeiros pleitos regionais foram apresentados em 2016 e pouco ou quase nada avançou ao longo de quase uma década. A minuta apresentada à época previa 259 intervenções, entre elas a construção de canais e galerias subterrâneas, além da criação de microreser-vatórios para armazenamento da água de chuva. As obras têm por objetivo mitigar alagamentos, há anos registrados em toda a região.

Entretanto, para que ocorra a execução dos programas de drenagem urbana é preciso realizar a revisão dos projetos anteriormente apresentados e atualizá-los de acordo com as novas demandas das cidades.

No dia 10 do mês passado, a entidade colegiada esteve no Palácio dos Bandeirantes para reforçar os pleitos e na ocasião recebeu orientações para atualização das minutas e adequação às novas regras da Lei de Licitações.

Aparadas as arestas dos projetos, a Coordenadoria de Recursos Hídricos da Secretária avaliará e dará andamento aos processos junto ao Consórcio. Cumpridos os trâmites, o contrato será assinado, com posterior abertura do processo licitatório.

De acordo com a Pasta, os projetos contemplam também a revisão do Plano de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais de Mauá, com estimativa de custo de R$ 2,8 milhões, e a contratação de empresa especializada para realizar cadastro georreferenciado das redes de macro e microdrenagem e elaboração do Plano Diretor Municipal para manejo de águas pluviais de Diadema, com aporte de aproximadamente de R$ 6 milhões. Os outros R$ 3,2 milhões são para intervenções regionais.

Técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado acompanham os andamento dos projetos e oferecem apoio aos municípios.





JABOTICABAL

Amanhã, Natália Resende e técnicos da Secretaria vistoriam as obras do Piscinão Jaboticabal na divisa entre São Bernardo, São Caetano e Capital. A estrutura projetada para mitigar enchentes na região tem previsão de entrega para dezembro.

O projeto começou a ser executado em 2019, com a desapropriação do terreno, e sofreu série de atrasos. A data prevista para a inauguração era janeiro de 2021.

“Pegamos uma obra com várias pendências complexas, atuamos para resolvê-las no menor tempo possível e já estamos caminhando para a entrega, com 70% da obra concluída”, garantiu a secretária Natália Resende.