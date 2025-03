Grande ABC terá calor intenso nos próximos dias, alerta Defesa Civil

A Defesa Civil emitiu um alerta para o Grande ABC devido à elevação das temperaturas entre está quinta-feira (6) e domingo (9). Segundo o órgão, a atuação de uma massa de ar quente fará os termômetros subirem gradativamente, podendo atingir máximas de até 31°C.

Diante do calor intenso, o órgão recomenda que a população tome precauções para evitar problemas de saúde. Entre as principais orientações estão o uso de protetor solar para evitar queimaduras, a hidratação constante e a redução de atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes do dia.

"O calor excessivo pode causar desidratação e mal-estar, especialmente em crianças, idosos e pessoas com problemas de saúde", alerta a Defesa Civil.

