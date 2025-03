Alyson Motta marca dois e Cachorrão segue vivo no Estadual

O EC São Bernardo iniciou a rodada ameaçado pelo rebaixamento, mas após os dois gols do meia Alyson Motta, na vitória por 2 a 1 contra o Lemense, na tarde desta quarta-feira (5), ainda pode sonhar com a classificação ao mata-mata na reta final da fase de grupos do Paulista A-3.

Com o resultado, o Cachorrão assume a 10ª colocação, a seis pontos de distância do XV de Jaú, primeiro time no Z-2, e com três a menos que o Rio Preto, equipe que abre o G-8.

As ações do jogo foram controladas desde o início pelo Alvinegro, mas o caminho ficou mais fácil aos 34 minutos do primeiro tempo, quando Mayson, goleiro da Lemense, deixou a área e foi expulso após falta dura em Wesley Hiago. No mesmo lance, Alysson Motta acertou a cobrança da falta para abrir o placar para o time da região.

Com um a mais, o São Bernardo manteve o controle e foi pouco pressionado na etapa final. Aos 30 minutos, Alyson Motta apareceu novamente para ampliar o marcador para o Cachorrão.

Apesar do controle, o time da região vacilou no apagar das luzes, e cedeu um pênalti ao Lemense aos 42 minutos, convertido pelo atacante Ronaldo Henrique.

No próximo jogo, pela penúltima rodada da primeira fase do Estadual, o Cachorrão tem um confronto direto por um possível lugar no G-8, e visita o União Suzano no sábado (8), às 10h.

