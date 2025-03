Atacante do São Caetano briga entre maiores artilheiros do País

Quando se fala em um artilheiro nacional, jogadores como Neymar, do Santos, Yuri Alberto, do Corinthians, ou Hulk, do Atlético-MG, se destacam. Porém, no início de 2025, todos estes não balançaram as redes tanto quanto Fábio Azevedo, camisa 7 do São Caetano.

Com dez gols marcados até o momento na temporada, ele é um dos maiores artilheiros do Brasil. Atualmente, apenas Guilherme, atacante do Santos, soma a mesma quantidade de gols. Já Hulk é o terceiro colocado, com oito.

O atacante reconhece o mérito, mas evita comemorar antes do fim da campanha do Azulão na Série A-4 do Paulista. “Não conseguiria sem a ajuda dos meus companheiros, da comissão técnica. Para esse momento mesmo, é só felicidade, mas vamos nos manter focados em busca do acesso, essa palavra não sai da boca do elenco”, conta.

Fábio iniciou sua história no futebol como uma grande promessa do Grêmio. Em 2019. À época, inclusive, foi selecionado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para participar de sessões de treinamento com jogadores convocados para a categoria principal.

Sua trajetória no futebol profissional, no entanto, foi de pouco sucesso até este ano. Após defender o Audax–RJ no Campeonato Carioca de 2024, Fábio se aventurou no Belarmino Show, time de várzea de Salto de Pirapora, interior de São Paulo.

No time amador, o atacante foi campeão do torneio da cidade, e eleito o melhor jogador da competição. Com o destaque, Fábio foi selecionado pelo Segunda Chance, projeto que tenta levar craques do futebol de várzea à categoria profissional.

E foi durante um amistoso entre atletas do projeto de várzea e o time do São Caetano, em preparação para a disputa da Série A-4, em janeiro, que terminou em empate por 2 a 2, que Fábio, aos 26 anos, chamou a atenção dos dirigentes do Azulão. Após o jogo, ele foi contatado pelo presidente do clube do Grande ABC, Jorge Machado, e decidiu abraçar o projeto da agremiação.

Ele não foi o único a aparecer no São Caetano após o amistoso. O meia Caio Felipe, 21, também fazia parte da seleção da várzea e foi contratado pelo Azulão.

“Na várzea é complicado a questão de oportunidade. Querendo ou não, a gente joga nos fins de semana, mas não tem o objetivo de almejar algo grande. Você está jogando, mas sabe que não pode passar daquilo, dificilmente vai voltar ao futebol profissional”, desabafa Fábio, que afirmou não ter pensado duas vezes antes de aceitar a proposta do Azulão.

Um dos jogos mais marcantes do atacante na campanha do time do Grande ABC até agora na A-3 foi na virada contra o União Barbarense, por 4 a 2, na quarta rodada. Na ocasião, Fábio foi o responsável pela reação na partida ao marcar três gols.

Sua marca registrada é a comemoração com a mão esquerda no rosto, tradição que cumpre após quase todo gol. Mas, de acordo com o atleta, a ação se trata apenas de uma promessa que fez a amigos durante uma brincadeira.

Faltando quatro rodadas para o fim da primeira fase do Paulista, o time da região tem a vaga para as quartas de final encaminhada, e o camisa 7 afirma que nada que não seja o acesso do São Caetano à divisão superior importa no momento.

“O elenco está bem confiante. Além do acesso, nossa expectativa é o título. A gente sabe que tem capacidade, temos time para isso. Então, se Deus quiser, vamos cumprir o objetivo”, diz o matador.

Fábio Azevedo e o elenco do São Caetano voltarão a campo no próximo sábado (8), às 18h30, para enfrentar o Barretos, em partida válida pela 13ª rodada.