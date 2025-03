BBB 25: Vitória Strada se vê sem aliados e avalia mudança de grupo

Durante a madrugada desta quarta-feira, 5, Vitória Strada comentou que se sente sem aliados no Big Brother Brasil 25. A atriz disse que, ao longo do jogo, perdeu todas as pessoas que eram sua prioridade.

"Na metade do jogo, você tem cinco aliados que são sua prioridade. E eu fiquei sem nenhum", afirmou. Ela também demonstrou preocupação em se inserir em um grupo já formado. "Não quero me sentir invadindo o espaço de um grupo que já existe", acrescentou.

Diego Hypolito rebateu e afirmou que o grupo dele sempre esteve de portas abertas. "Se você não fosse parte, mesmo sem perceber, as pessoas não teriam comprado a sua ideia", disse. O ginasta ainda comparou a situação a uma escolha pessoal. "Quando a gente está sem casa e não aceita abrigo, continua morando na rua", comentou.

Ainda no Apê do Líder, Vitória perguntou a Diego como os brothers interpretaram a saída de Camilla. O ginasta avaliou que o grupo rival deve reforçar suas alianças.

Vitória acredita que sua relação com a trancista contribuiu para a eliminação. Diego concordou e ressaltou a importância da atriz no jogo. "Você foi pauta do Paredão de agora. Você é uma protagonista", afirmou. "Suas decisões podem ser muito favoráveis a você, mas também podem ser muito negativas", completou.

Mudanças no jogo

Vitória e Diego conversaram também sobre o fechamento de um dos quartos da casa. A sister questionou como isso poderia afetar a dinâmica do jogo. "Como é que vai ser agora com esse quarto fechando? Que loucura", disse.

Diego respondeu que a situação pode gerar conflitos, enquanto Vitória mencionou que Guilherme já se posicionou contra mudanças. "Gui já falou que não quer mudar grupo nenhum", afirmou. O ginasta tranquilizou a atriz e brincou: "Você é a única aceita".

Com a eliminação de Camilla, que saiu do programa nesta terça-feira, 4, com 94,67% dos votos, Guilherme e Diego discutiram o futuro de Vitória no jogo. Eles reforçaram que a decisão sobre mudar de grupo cabe a ela.

"Ela tem o livre arbítrio de fazer o que quiser e desejar", disse Guilherme. Diego alertou que seguir sozinha pode ser um risco. "Só que não dá para jogar sozinha", afirmou.

