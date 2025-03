PMs são acusados de estupro após darem carona a jovem em Diadema

Dois policiais militares do 24º BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano) foram presos em flagrante na noite de domingo (2) em Diadema pelos crimes de abandono de posto e descumprimento de missão. De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), os agentes deixaram a área de patrulhamento sem autorização para dar carona a uma jovem de 20 anos. Após sair da viatura, a mulher acusou os policiais de estupro.

A Justiça decretou a prisão preventiva dos agentes, que seguem detidos no Presídio Militar Romão Gomes. Segundo a SSP, "todas as circunstâncias dos fatos são apuradas, inclusive com a análise das câmeras corporais".

A Polícia Civil também investiga o caso por meio do 26º Distrito Policial. A mulher compareceu à delegacia nesta quarta-feira (4), acompanhada da mãe, e prestou depoimento. A SSP afirmou que "qualquer desvio de conduta será punido com rigor".

Aumento de casos de estupro

O ano de 2025 começou com alta de homicídios e estupros no Grande ABC. O aumento de 40% e 22%, respectivamente, foi registrado em janeiro, na comparação com o mesmo mês de 2024, segundo indicadores criminais recém-divulgados pela SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo). Os delitos patrimoniais, como roubo e furto, apresentaram queda no período.

Os casos de estupro, que contabilizam as agressões contra vulneráveis, como crianças e idosos, chegou a 54 notificações em janeiro deste ano - média de quase duas ocorrências por dia. A cidade com mais registros é São Bernardo, com 22 no total, seguida por Santo André (13) e Mauá (8). No Estado, foram registrados 1.286 BOs (Boletins de Ocorrências) de estupro no primeiro mês do ano.

