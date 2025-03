Casa de jovem que matou a mãe é pichada em Santo André

O caso de Bryan Ferraz, 18 anos, que matou a própria mãe, Sandra Maria Ferreira, 61 anos, no Parque Novo Oratório de Santo André chocou o Grande ABC nesta segunda-feira (3). Nesta terça-feira (4), o apartamento onde aconteceu o crime teve sua entrada totalmente pichada, com dizeres como “mãe amor incondicional” e “filho ingrato”, além de pedidos por Justiça.

Novas evidências sobre o crime vieram à tona a partir dos depoimentos do delegado do 2º Distrito Policial andreense, Roberto Von, junto ao Boletim de Ocorrência lavrado durante o flagrante e esclarecimentos da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

De acordo com o documento de B.O., o feminicídio aconteceu durante a tarde de segunda, em uma casa na rua Cáucaso. Ao chegar à residência, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já encontrou a vítima sem vida. À imprensa, o delegado Roberto Von declarou que, de fato, a motivação do crime partiu de uma discussão da mãe de Bryan sobre sua chegada à residência tarde e após um baile de Carnaval.

O CRIME

Tudo começou com um estrangulamento, após ofensas verbais. No chão, a mulher desmaiou. O assassino então pegou uma faca de cabo rosa e a esfaqueou, mas, ao quebrar a lâmina, empurrou a vítima escada abaixo. Percebendo que a mãe ainda estava viva, Bryan retornou ao pavimento superior do imóvel e pegou outra faca e aplicou novos golpes que causaram a morte de Sandra.

"Ele me disse que queria começar o que começou. Foi muito frio. Contou com detalhes o ato bárbaro", destacou publicamente o delegado. De acordo com o Boletim de Ocorrência, Bryan decidiu se entregar à polícia, aconselhado por um amigo, que acionou o 190. "A equipe policial, ao adentrar a residência, localizou o corpo ao pé da escada com sinais claros de agressão e grande quantidade de sangue. (...) Bryan demonstrou frieza e em nenhum momento pareceu abalado pela ação praticada", detalha o texto do registro.

(Colaborou Lays Bento)

