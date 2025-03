Marcelo Lima destaca a força do secretariado

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), afirmou que os primeiros 100 dias de governo são os mais importantes da gestão, tendo em vista que pautam, principalmente, o alinhamento do planejamento junto ao secretariado.

Segundo o chefe do Executivo, a ideia é fechar o período com o lançamento de programas e obras importantes, “a partir de avanços no diálogo e como resultado do empenho técnico do time”.

O ‘gás inicial’ necessário para colocar em prática as propostas de seu plano de governo, que completa 100 dias em 10 de abril, vai ao encontro da formação escolhida pelo prefeito para o primeiro escalão. E cujos nomes e contatos podem ser visualizados na arte abaixo.

“O perfil do secretariado é, essencialmente, trabalhador, aliado à parte técnica. Precisa ser trabalhador, dedicado, eficiente e ter amor no que faz. Estou muito feliz com toda a nossa equipe”, destacou o chefe do Executivo, que traz no currículo também a experiência de já ter sido vereador e secretário em São Bernardo, além d e deputado federal.

Marcelo Lima trouxe para compor o time quatro vereadores eleitos em 2024: Ivan Silva (Governo), Fran Silva (Esportes e Lazer), Henrique Kabeça (Assistência Social) e Toninho Tavares (Concessões e Parcerias).

Também compõem o primeiro escalão nomes de peso no cenário nacional, como ex-secretário do Estado de São Paulo Jean Gorinchteyn, que comanda a Pasta da Saúde, e do ex-secretário de Educação do Sobral, no Ceará, cidade que referência no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) em 2021 e 2023, Júlio César da Costa.

Segundo o prefeito, o major da Polícia Militar Arley Topolian foi indicação direta do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para ocupar a Secretaria de Segurança Urbana na cidade. “Esta é uma gestão de diálogo, que acolhe e pensa nas pessoas. Estamos trazendo significado e alegria para São Bernardo, com uma nova cara”, ressaltou Marcelo Lima.

REUNIÕES

O prefeito mantém encontros constantes com o secretariado. Porém, fez questão de destacar a grande reunião realizada na última semana, a qual, de acordo com Lima, precede “muita coisa boa para o fim dos 100 dias”.

“Na realidade, já estamos entregando (várias ações) desde o dia 1º de janeiro, como o Hospital de Urgência de portas abertas, a Caravana da Saúde, para zerar a fila de exames, consultas e cirurgias, e a primeira assinatura do programa habitacional de compra assistida de moradia popular”, detalhou.

O chefe do Executivo fez questão de reforçar o compromisso que assumiu consigo mesmo quando eleito prefeito, com os secretários e também com a população: “Quero escutar mais e errar menos”, afirmou.

NOVA LISTA

