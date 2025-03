Lula comemora vitória de 'Ainda Estou Aqui' no Oscar

Na cerimônia do Oscar de 2025, realizada no Dolby Theatre, em Los Angeles, neste domingo (2), Ainda Estou Aqui foi agraciado com o prêmio de Melhor Filme Internacional. Dirigido por Walter Salles, o filme narra a história de Eunice Paiva, uma mulher que luta pela verdade e justiça após a ditadura militar no Brasil. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou em suas redes sociais a conquista. "Hoje é o dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro. Orgulho do nosso cinema, dos nossos artistas e, principalmente, orgulho da nossa democracia. Eu e Janja estamos muito felizes assistindo tudo ao vivo" disse.

"O Oscar de Melhor Filme Internacional para Ainda Estou Aqui é o reconhecimento do trabalho de Walter Salles e toda equipe, de Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, Selton Mello, do Marcelo Rubens Paiva e família e todos os envolvidos nessa extraordinária obra que mostrou ao Brasil e ao mundo a importância da luta contra o autoritarismo. Parabéns! Viva o cinema brasileiro, viva Ainda Estou Aqui", complementou o presidente.