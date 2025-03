Homem se fantasia de presidiário no Carnaval e acaba preso

Com uma fantasia de presidiário e o número 171 gravado na camisa listrada, um homem ainda não identificado foi preso na manhã deste sábado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro durante as apresentações dos blocos de rua na cidade de Niterói, segundo o site Metrópoles.

A polícia não revelou seu nome ou se realmente tratava-se de um criminoso, mas ele brincava com os foliões com uma pistola na mão e dando tiros para o alto. Apesar do susto, ninguém se feriu.

A polícia foi rapidamente acionada e prendeu o suspeito, que carregava ainda 16 balas no bolso. Não houve nenhuma comunicação de crime.

Os policiais militares autuaram o folião em flagrante por porte ilegal de arma e o encaminharam para a delegacia local.