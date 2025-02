Gilvan, Marcelo Lima e Tite discutem integração na Segurança e Saúde

O prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), recebeu nesta quarta-feira (26), no Paço Municipal, os prefeitos de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), e de São Caetano, Tite Campanella (PL), para debater iniciativas conjuntas nas áreas de Segurança e Saúde.

Durante o encontro, foi discutida a integração das Guardas Civis Municipais das três cidades. Um convênio em fase de definição permitirá a atuação colaborativa das equipes nas regiões de divisa, ampliando a segurança para os munícipes. Além disso, as prefeituras firmaram compromisso para a integração dos centros de monitoramento, possibilitando o compartilhamento de informações e tecnologias em tempo real.

Na área da saúde, os prefeitos reforçaram o compromisso com a melhoria do atendimento regional. As tratativas incluíram a ampliação das ações conjuntas na gestão da Fundação ABC e do Hospital Estadual Mário Covas, buscando otimizar recursos e aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos à população.

Segundo o prefeito de São Caetano, Tite Campanella, um Termo de Cooperação entre as polícias municipais deve ser assinado em breve."Estreitamos o laço de admiração e carinho que nutrimos cada vez mais uns pelos outros. Nos consideramos um grupo de prefeitos jovens e, cada vez mais agora, unidos", acrescentou o liberal.

Colaborou Lays Bento.