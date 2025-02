Prefeitos do Grande ABC saem otimistas de Brasília

Após uma semana de intensas agendas de diálogo e apresentação de projetos, os prefeitos do Grande ABC retornaram otimistas de Brasília. As reuniões com representantes do governo federal geraram expectativas positivas para o desenvolvimento de ações que atendam às demandas regionais e municipais.

Entre os temas discutidos, destacam-se a inclusão de projetos da região no Novo PAC e a aprovação da PEC 66/2023, que versa sobre a abertura de novo prazo de parcelamento especial de débitos dos municípios com a Previdência ou regime previdenciário próprio.

O governo do prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), que também preside o Consórcio Intermunicipal, informou que as agendas tiveram o intuito de estreitar relações, aprofundar discussões de programas e buscar o encaminhamento de investimentos federais, entre eles a inclusão de projetos do Grande ABC dentro do Novo PAC.

“Foi discutida também a aprovação da PEC 66, além do apoio, na íntegra, às demandas do Consórcio junto ao Orçamento da União. Em relação ao pleitos à Caixa, há demandas diversas das cidades da região em trâmite, desde obras de unidades habitacionais, urbanização e infraestrutura”, afirmou a gestão de São Bernardo.

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), trouxe como resultado a manutenção de recursos do programa Periferia Viva, que possibilita a requalificação de espaços públicos. “Dos R$ 200 milhões do governo federal, uma das boas notícias é que, dentro desse montante, R$ 50 milhões serão destinados à finalização da obra do CEU (Centro de Educação Unificado, antigo Quarteirão da Educação”, disse a gestão do emedebista.

CASA DO TRABALHADOR

O prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), destacou a geração de emprego e renda entre os assuntos prioritários de suas agendas. “Estive no Ministério do Trabalho e Emprego, em audiência com o Ministro Luiz Marinho, para tratar desta questão. Em breve, vamos anunciar a Casa do Trabalhador, oferecendo cursos gratuitos de qualificação profissional e vagas de emprego. Na área de inovação e tecnologia, assinamos um protocolo de intenções com a Caixa Econômica Federal para viabilizar as GovTechs, que já atuam no Banco, e agora serão implementadas em Santo André”, ressaltou o tucano.

Guto Volpi (PL), prefeito de Ribeirão Pires, afirmou que trouxe da maratona de reuniões em Brasília novas missões para o time da Prefeitura e avanços em tratativas importantes para viabilizar projetos na cidade.

O liberal também destacou a união dos prefeitos do Grande ABC. “Importante mostrar a união do Grande ABC, que é uma potência no Brasil. Devemos ter o apoio para a liberação de recursos que já estavam tramitando para os municípios e trazer novidades para as cidades”, disse Guto.

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), se reuniu com representantes do governo federal para buscar investimentos e políticas públicas. Nas pautas, o fortalecimento da assistência social, investimentos para microempreendedores e pequenos empresários, bem como a regularização de terrenos do INSS na cidade.

Akira Auriani (PSB), prefeito de Rio Grande da Serra, afirmou que a semana em Brasília foi muito positiva para todas as cidades da região. Disse que foram construídas oportunidades para apresentação de projetos, tendo em vista que o governo federal abriu as possibilidades do Novo PAC.

“Tive reuniões pontuais na Cultura e na Saúde. Estive junto ao secretário Nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia, que nos abriu todas as oportunidades de recursos que podemos captar no âmbito da cidade. Nas próximas semanas vamos voltar à Brasília, a fim de apresentar projetos para Rio Grande, que vão ajudar na reconstrução do município”, disse Akira.<TL>