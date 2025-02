Maraisa retorna às redes sociais para tranquilizar os fãs após internação: Estou bem

Na última terça-feira, dia 25, Maraisa causou preocupação em seus fãs após aparecer em um hospital privado em Goiânia. Nas redes sociais, ela se pronunciou sobre o assunto citando os seus pais:

- O resort hoje tá diferente. Ai meu deus do céu. Acho que minha mãe e meu pai me mandou [sic] prender aqui no hospital por dez dias de propósito porque eu queria sair do Brasil, disse.

Um dia após a postagem, Maraisa retornou às redes sociais para tranquilizar a todos. A irmã de Maiara gravou um vídeo afirmando que estava bem e ia se preparar para os próximos compromissos:

- Boa tarde! Olha quem apareceu [...] cheguei, graças a Deus. Tive alta do hospital, vamos começar o dia, tem muita coisa para resolver, Carnaval para fazer. Cheguei galera, estou bem, estou bem, estou bem. Um beijo para todo mundo, declarou.

Vale pontuar que recentemente, Maraísa deixou de seguir o seu então noivo Fernando Mocó. Claro que a atitude repercutiu entre os fãs e, assim que deu entrada no hospital, ela brincou com o seu diagnóstico:

Coração partido, escreveu.

