Rodrigo Ferreira valoriza campanha do Tigre e mostra confiança no mata-mata

O São Bernardo FC foi uma das sensações da primeira fase do Paulistão 2025. A equipe tem a segunda melhor campanha geral do torneio, com 23 pontos conquistados, e também liderou o grupo D da competição.

Mesmo sendo defensor, o lateral-direito Rodrigo Ferreira também é um dos pilares ofensivos do Aurinegro no Estadual, tendo marcado dois gols e contribuído com duas assistências.

“Foi uma grande campanha desse grupo na primeira fase do Paulista. Tivemos jogos duros, mas com muita entrega e dedicação de todos conseguimos a segunda melhor campanha na primeira fase”, afirmou Rodrigo, que também projeta uma eliminatória difícil contra o Palmeiras, mas mantém a confiança.

“Espero que seja um grande jogo contra o Palmeiras. Estamos enfrentando os atuais campeões, mas, sabemos da qualidade de nosso elenco e vamos nos entregar 110% para buscar a classificação diante da nossa torcida”, completou o lateral.

São Bernardo e Palmeiras se enfrentam no próximo sábado (1º), às 20h30, e o time da região terá a vantagem de disputar a fase jogando em casa, no Estádio 1º de Maio.

