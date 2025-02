Motivado após estreia, Azulão foca na liderança frente ao Audax

Empolgado pela vitória por 1 a 0 sobre o Taquaritinga, sábado, pela oitava rodada da Série A-4 do Paulista, o São Caetano sonha alto e mira se aproximar da liderança. O Azulão é o segundo colocado, com 17 pontos, cinco atrás do Paulista de Jundiaí. E, para tornar a meta mais factível, terá de superar o Audax, às 20h desta quarta-feira (26), em Osasco, além de torcer por tropeço do líder, que, às 15h, visita o Nacional na Capital.

O São Caetano entra em campo animado após a estreia do técnico Carlinhos Alves na última rodada. O treinador substituiu a Carlos Gonçalves, dispensado após série de resultados considerados instisfatórios pela diretoria, que nesta terça-feira (25) anunciou a chegada do meia-atacante Valber, ex-Maricá-RJ.

