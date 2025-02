Lore Improta flagra Léo Santana sem cueca após tio elétrico em Salvador

Na noite da última quarta-feira, 25, Lore Improta prestigiou o trio elétrico comandado por Léo Santana na festa de pré-Carnaval Pipoco, em Salvador, usando uma fantasia de ET com direito a maquiagem verde no rosto e peruca branca. Após a folia, a dançarina estava na van pronta para ir embora e acabou flagrando o marido entrando no veículo usando um short sem cueca por baixo.

Nas redes sociais, a dançarina começou mostrando que o cantor estava usando a peça que geralmente veste para ficar em casa: "Você está vendo? Registra aí. Ele está saindo com o short que ele dorme lá em casa."

Logo em seguida, percebe que ele não estava usando roupa íntima e até passa a mão no bumbum de Léo para dar uma conferida se ele realmente não estava vestindo nada por baixo do short. "Está sem cueca, está sem cueca! Vixe, está sem cueca! Ele vai ver! Ele que não me reclame na Sapucaí", disse.

O famoso então justifica: "Estou todo suado", justifica Léo.

Lore, que é musa do Viradouro, rebateu: "Eu também vou ficar toda suada na Sapucaí. Amor, você viu minha fantasia? Linda."