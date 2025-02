Homem é flagrado furtando 400 litros de etanol de caminhão-tanque em Mauá

Um homem foi preso na madrugada desta quarta-feira (26) suspeito de furtar cerca de 400 litros de etanol em Mauá. O combustível foi recuperado e devolvido ao proprietário.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da Primeira Companhia realizava patrulhamento quando encontrou um Renault Sandero vermelho com o porta-malas aberto ao lado de um caminhão-tanque. Ao perceber a aproximação dos agentes, o suspeito teria tentado se esconder atrás do veículo, mas foi abordado. No carro, havia diversos com etanol.

Ainda segundo a corporação, o homem confessou que retirava o combustível do caminhão, que pertence ao seu patrão, dono de postos de gasolina em Mauá e Ribeirão Pires.

Ele foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Mauá e autuado em flagrante por furto qualificado. O veículo utilizado no crime foi apreendido.

