Procurado pela Justiça é preso ao sair de ponto de tráfico em Mauá

Um homem procurado pela Justiça foi preso na manhã desta terça-feira (25) ao sair de uma viela conhecida como ponto de tráfico de drogas, em Mauá. Com ele, a Polícia Militar apreendeu anotações da contabilidade do tráfico, um celular e dinheiro.

Segundo a Polícia Militar, a prisão ocorreu por volta das 8h30, na Rua Fernando Colombo, na Vila Flórida, durante patrulhamento da Terceira Companhia. O suspeito teria demonstrado nervosismo ao ver os policiais e foi abordado. Na consulta criminal, a equipe constatou que ele tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. O homem foi levado ao 2º Distrito Policial da cidade, onde a ocorrência foi registrada.

Em São Caetano

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano realizou nesta segunda-feira (24) duas ações que resultaram na prisão de três indivíduos, uma delas, porém, se desenrolou de forma curiosa. Um homem procurado foi preso no Bairro Fundação após ter sua motocicleta identificada em um banco de dados policial. Horas depois, o irmão do detido foi preso ao comparecer à delegacia para retirar o veículo, após a polícia constatar que ele também possuía um mandado de prisão em aberto.

Por volta das 10h40, o Centro de CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) identificou a entrada da motocicleta JTZ/DR 160, cadastrada no banco de dados policial. A rede de viaturas foi acionada e a equipe da Rotam (Rondas Táticas com Apoio de Motocicletas) obteve êxito em interceptar o veículo no Bairro Fundação. O condutor foi abordado e, após consulta, confirmou-se que ele era um procurado da Justiça. O homem foi encaminhado à Delegacia Sede, onde permaneceu preso.

