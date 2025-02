Mauá promove o Carnaparque para celebrar o Carnaval

A cidade de Mauá se prepara para uma grande festa de Carnaval com a realização do Carnaparque, evento promovido pela UESMA (União das Escolas de Samba de Mauá) em parceria com a Secretaria de Cultura. A programação acontecerá entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março, no Parque da Juventude, e contará com desfiles de escolas de samba, blocos carnavalescos, apresentações musicais e diversas atividades recreativas.

O evento será realizado em conjunto com o Projeto Domingou, da Tryade, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, promovendo atividades especiais para toda a família. Os organizadores sugerem a doação de 1kg de alimento não perecível, de forma opcional, para contribuir com a solidariedade.

Na sexta-feira (28), a folia começa às 18h. No sábado e no domingo, as atividades começam às 9h. O Parque da Juventude fica na rua Francisco Ortega Escobar, s/n, Vila Noêmia.

