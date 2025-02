Cantor Oruam é preso em flagrante por abrigar foragido da polícia

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruam, foi preso nesta quarta-feira, dia 26, pelos Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes que cumpriam um mandado de busca e apreensão. O cantor foi preso em flagrante após as autoridades constatarem que ele estava abrigando uma pessoa foragida da polícia.

Segundo informações do jornal O Globo, em sua casa, no Joá, Rio de Janeiro, Oruam estava abrigando um criminoso ligado ao Comando Vermelho. Vale lembrar que o rapper é filho de Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, um dos chefes da organização criminosa, que cumpre pena de 44 anos.

Os mandados fazem parte de um inquérito da polícia que investiga o disparo de uma arma de fogo por Oruam, em dezembro de 2024. O crime teria sido cometido na casa do ator em Igaratá, em São Paulo.

Prisão recente

No último dia 20 de fevereiro, o cantor foi detido pela polícia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, após dar um cavalo-de-pau em frente a um carro da Polícia Militar, durante uma blitz. Após ser parado pelas autoridades, o cantor foi autuado por dirigir com a carteira de motorista suspensa. Ele foi liberado após pagar fiança de 40 salários mínimos, cerca de R$ 60.720 mil.