Nicolas Prattes revela que passou por momento difícil sobre saúde do pai

Nicolas Prattes usou as suas redes sociais para relatar que passou dias difíceis e de incertezas ao lado do seu pai, Felipe Pires, que foi internado durante as gravações de Mania de Você.

LEIA MAIS: Nicolas Prattes celebra aniversário de Sabrina Sato e abre o coração

De acordo com o marido de Sabrina Sato, ele recebeu a notícia da internação através de um telefonema enquanto estava no set da novela global.

"O que ninguém sabe. No meio de uma das gravações da novela eu recebi uma ligação. Seu pai está no hospital e não sai daqui hoje, bom você vir aqui. Continuo a gravação sem falar nada pra ninguém. Sigo firme até o fim, era um dia de gravação com barco pegando fogo, fugas, bem complexo. Quem já recebeu uma notícia dessa sabe o tipo de coisa e os pensamentos que se passam na cabeça da gente. Acabou, voei pra lá", disse.

Em seguida, Nicolas contou que o pai ficou internado uma semana: "Resultado, uma semana por ali, sem ter certeza de muita coisa. Ia do set pro hospital e vice versa.(Antes da novela, tínhamos uma viagem marcada de pai e filho, precisei desmarcar) Lógico que pensei nesse trajeto ao hospital, putz, será que vai dar tempo? Essa viagem vai sair? Ta vendo, só por que não viajei? Esses pensamentos nada racionais e cheios de emoção que temos."

LEIA MAIS: Após correr Maratona Olímpica de Paris, Nicolas Prattes troca declarações com Sabrina Sato

No final, o ator celebrou a vida do seu pai e os dias que está passando ao lado dele em uma viagem: "Pois bem, férias. Deu tempo. Não esperei nem um segundo pra organizar tudo, agradecer a vida e fazermos aquilo que adiamos. Viajando com meu herói. Obrigado Vida, Muito Obrigado."

Através dos comentários, Nicolas recebeu o carinho de sua esposa: "Aproveitem muito esse momento juntos. Muito amor, escreveu ela."