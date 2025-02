GCM de Santo André apreende veículo clonado com apoio da Muralha Eletrônica

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André apreendeu um veículo clonado na manhã desta quarta-feira (25), na Avenida dos Estados, altura do número 2195. A ação foi realizada pela equipe ROMO 31, com apoio das equipes ROMU 0-06, ROMU 0-07 e do COI (Centro de Operações Integradas).

O alerta foi gerado pelo sistema Sentry – Muralha Eletrônica, que identificou um Ford Fiesta preto, com placas DCZ6C03, da cidade de Limeira, como possível veículo clonado. A informação foi repassada ao Centro de Comunicações da GCM, que acionou as equipes em operação de bloqueio na região.

Durante a abordagem, nenhuma irregularidade foi constatada inicialmente. No entanto, para confirmação da denúncia, a GCM de Limeira foi acionada para verificar a residência do proprietário do veículo original. Paralelamente, a equipe do COI conseguiu contato com o dono verdadeiro do automóvel via WhatsApp. Ele informou estar em posse do seu veículo e enviou fotos e documentos que comprovaram a clonagem.

Diante dos fatos, o condutor do carro, identificado como Marcelo Nicolau Meffert, foi conduzido ao 2º Distrito Policial de Santo André. O delegado de plantão, Dr. Eduardo Buoro, registrou o Boletim de Ocorrência por adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311 do Código Penal). O veículo foi apreendido para as providências cabíveis.