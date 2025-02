Jade Magalhães confessa medo de morrer depois do nascimento da filha

Jade Magalhães usou as redes sociais nesta terça-feira (25), para tirar algumas dúvidas dos seguidores. E, claro, muitos quiseram saber sobre as mudanças que ocorreram em sua vida após o nascimento de Serena, primeira filha dela com Luan Santana.

Segundo Jade, desde que a pequena chegou, é difícil escolher qual foi o melhor momento vivido ao lado dela: "Alguns momentos da maternidade foram marcantes até agora: o momento que descobri que estava grávida, quando descobrimos o sexo, o momento do nascimento da Serena, quando ela chegou em casa, o primeiro banho, o dia que o umbigo caiu, o dia que ela furou a orelha cada momento com ela é especial demais."

Questionada se teria passado a ter medo de morte, Jade afirmou que sim: "Passei a ter esse medo pra coisa boba. Tipo andar de quadriciclo, carro."

Jade e Luan se casaram em uma cerimônia intimista em novembro de 2024.