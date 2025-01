Jade Magalhães, esposa de Luan Santana, se derrete ao compartilhar clique da filha: Pacotinho de amor

Alerta de fofura! Jade Magalhães, esposa do cantor Luan Santana, atualizou suas redes sociais com um clique ao lado de sua filha, a recém-nascida Serena.

Na imagem, a influenciadora mostrou as mãozinhas da herdeira, que estava usando um macacão com detalhes bordados nas cores verde e branca para a virada do ano.

Feliz ano novoo. Grudadinha no meu pacotinho de amor, escreveu na legenda.

Vale lembrar que Serena nasceu no dia 28 de dezembro de 2024, por meio de cesárea em uma maternidade localizada na cidade de São Paulo.