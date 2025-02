Veja horóscopo desta quarta-feira (26) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

No trabalho, vai contar com muita desenvoltura, mas convém redobrar a cautela ao anoitecer. É que o astral vai dar uma guinada e os perrenguinhos podem rolar. O recado também vale para a paixão, então, pegue leve para não provocar atritos desnecessários.

COR: AZUL

PALPITE: 30, 48, 12

Eita, meu cristalzinho, energias inquietas comandam o astral e convém passar o dia de braços dados com a prudência, especialmente ao lidar com dinheiro. Do meio da tarde em diante, tensões e bagacinhas vão rondar as relações em geral. Como a vida amorosa faz parte do pacote treteiro, convém maneirar nas exigências.

COR: GOIABA

PALPITE: 21, 37, 28

LEIA TAMBÉM:

Veja horóscopo desta quarta-feira (26) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer



Veja horóscopo desta terça-feira (26) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião



A Lua segue linda, leve e solta em sua companhia e traz vibes estimulantes para você ir atrás dos seus interesses. Mas convém agir rápido e aproveitar as oportunidades o quanto antes. Tensões estão previstas em seus contatos e o lado rebelde e imprevisível do seu signo pode falar mais alto, incluindo no departamento amoroso.

COR: AZUL-MARINHO

PALPITE: 44, 53, 06

Desafios podem rolar e a culpa é da Lua, que circula em seu inferno astral e se estranha com Urano. As coisas devem fluir melhor na parte da manhã, mas pode faltar disposição para socializar. O período será de altos e baixos nos assuntos do coração, então, evite criar muitas expectativas.

COR: VERMELHO

PALPITE: 19, 48, 37