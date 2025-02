Veja horóscopo desta quarta-feira (26) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Seu dom para convencer e agradar estará ativo e acordos vantajosos podem ser feitos, mas dobre a atenção no final da tarde, quando tensões vão aflorar no ambiente profissional. Na paixão, o romance fica favorecido durante o dia, mas o cenário muda à noite e tretas podem marcar presença.

COR: AMARELO

PALPITE: 27, 10, 18

O momento é propício para tomar iniciativas e colocar as coisas em ordem no serviço. Se procura emprego, pode receber dicas de colegas e pessoas que sabem da sua capacidade. Assuntos do coração ficam estimulados durante o dia, mas podem ser alvos de bagacinhas e imprevistos à noite.

COR: DOURADO

PALPITE: 10, 37, 19

O dia começa com as vibes maravilindas da Lua em seu paraíso e ela vai dar a maior força para a sua estrela brilhar na vida profissional, nas relações em geral e no amor. Mas, convém abrir o olhão com despesas supérfluas e desconfiar de promessas de dinheiro fácil.

COR: VIOLETA

PALPITE: 08, 15, 33

Os interesses do seu lar e o convívio com os parentes continuam ocupando o centro das atenções. O trabalho também estará favorecido e as experiências que acumula vão fazer toda diferença em seu desempenho profissional. Mas convém ligar o radarzinho do final da tarde em diante porque um clima treteiro vai marcar presença, principalmente na vida amorosa.

COR: LARANJA

PALPITE: 19, 03, 21