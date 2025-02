Carreta tomba em alça de acesso ao Rodoanel

Uma carreta tombou na manhã desta terça-feira (25) na alça de acesso da Imigrantes (km 70) para o Rodoanel. Segundo a concessionária SPMar, responsável pela via, o acidente ocorreu às 7h47, quando o motorista perdeu o controle do veículo por motivo desconhecido.

Não houve registro de vítimas, e o tombamento não causou congestionamento na região.

Outro caso

Um acidente envolvendo duas carretas no KM 61 do Rodoanel Mário Covas (SP-021), sentido rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares, causou transtornos na manhã desta sexta-feira (21), com reflexos significativos no tráfego das rodovias Anchieta e Imigrantes.

De acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), a colisão traseira entre os dois veículos, que também resultou no tombamento de um contêiner, interditou parcialmente o sentido interno do Rodoanel. A interdição começou por volta das 6h30, mas as equipes de resgate conseguiram liberar a faixa 3 às 09h57 e a faixa 2 às 09h44. O acostamento, no entanto, permanece interditado. O acidente não deixou vítimas.

