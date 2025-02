Caminhão acerta cabines de pedágio do Rodoanel e destrói estrutura da praça

Parte da estrutura de um pedágio do trecho sul do Rodoanel Mário Covas, em São Paulo, desabou após um caminhão perder o controle e se chocar contra as cabines automáticas da praça, na tarde desta segunda-feira, 3. De acordo com a SPMar, concessionária responsável pela pista, ninguém ficou ferido.

O acidente aconteceu por volta das 15h30, no pedágio do km 50 do Rodoanel, sentido trecho oeste da via, próximo da região de Parelheiros, zona sul da capital. Imagens de monitoramento da SPMar mostram que parte da estrutura metálica que serve de cobertura para a praça cedeu após a batida, destruindo algumas cabines.

Conforme os registros, é possível identificar que chovia no local no momento da batida e que a pista estava molhada.

"Por motivos ainda desconhecidos, o motorista da carreta bitrem perdeu o controle enquanto tentava mudar de faixa e o seu segundo conjunto colidiu contra a praça de pedágio destruindo parte da sua estrutura. Não houve feridos", informou a SPMar.

Até as 18 horas, havia tráfego lento entre os quilômetros 54 e 50 do Rodoanel, na pista interna. Oito das 12 cabines da praça estão interditadas. "Tráfego fluindo somente pelo lado esquerdo, onde há cabines automáticas e manuais", informou a concessionária.

Atuaram na ocorrência a Polícia Militar Rodoviária, as equipes do resgate, operação de tráfego e guincho da SPMar. De acordo com empresa, todos os escombros da praça de pedágio deverão ser retirados para desobstrução à noite, quando houver diminuição do fluxo de veículos.