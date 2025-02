São Bernardo mira melhor campanha da história

A FPF (Federação Paulista de Futebol) confirmou na última segunda-feira (24) as datas em que os confrontos válidos pelas quartas de final do Estadual serão disputados. Classificado como líder do Grupo D, o Tigre terá a vantagem de jogar o mata-mata contra o Palmeiras no Estádio 1º de Maio, no próximo sábado (1º), às 20h30.

Com 26 pontos, o São Bernardo FC igualou sua melhor campanha em fase de grupos. Antes, o time só havia alcançado a pontuação em 2023. “Quando iniciamos a pré-temporada, desejávamos estar nesta posição. O mérito é coletivo, desde os proprietários do clube, até a comissão e diretoria para montar um elenco de qualidade”, elogia o técnico Ricardo Catalá.

Uma vitória contra o Palmeiras fará com que o Aurinegro chegue à semifinal do Paulistão pela primeira vez em 20 anos de história do clube. E Catalá confia na classificação. “Os oito times que alcançaram essa altura do campeonato chegam em condições de igualdade. Todos podem sonhar em brigar por algo mais alto”, diz.

Apesar da confiança, o treinador reconhece a dificuldade do confronto com atual tricampeão paulista, que esteve presente nas últimas cinco finais do torneio. “É um time com uma base estabelecida, com o mesmo treinador, poucas mudanças no elenco. Isso traz um nível muito alto, mas era algo que a gente desejava, e a nossa campanha nos credencia a estar nesta posição”, completa.

MAIS DATAS

Além do compromisso do Tigre, a FPF confirmou as datas e horários dos outros três duelos das quartas de final. Duas partidas dividem as atenções no domingo (2): Corinthians x Mirassol, às 18h30, na Neo Química Arena, e Santos x Bragantino, na Vila Belmiro (20h45).

São Paulo e Novorizontino foi o único jogo programado para segunda-feira (3), às 20h. As equipes se enfrentarão no Estádio do MorumBis.