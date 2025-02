Mãe de Bia Miranda detona atual namorado da filha e manda recado para Buarque: Desculpa se um dia te julguei

Eita! A mãe de Bia Miranda, Jenny, detonou o atual namorado da filha nas redes sociais, além de ter pedido desculpas para o ex da primogênita e pai do seu neto, Buarque. Vale pontuar que Gato Preto está esperando uma filha com a influenciadora.

Tudo começou nos Stories, quando a mulher começou a publicar diversos textos falando sobre o genro:

Amanhã esse gato vai ter a resposta dele! Você tá achando que eu tenho medo de você né? Você só se cresce pra cima de mulher seu covarde! Quem é você para falar de mim? Sobre meu término? Você termina com a Bia quase todo dia, humilha ela, e tá falando de calmante, ela tá tomando calmante grávida pra aguentar suas m****s, seu b***a. E cuidado com suas ameaças porque aqui você não ronca não que te coloco atrás das grades que é seu lugar... Esse destino para você já está perto é questão de tempo. Vai virar comida de preso, ah esqueci acho que nem pra isso você serve. Você não sabe da minha vida. Ao contrário de mim que já sei tudo que você aprontou aqui em São Paulo.

Ela continuou atacando o influenciador, comentando que ele não gosta do filho da namorada e que não deixa a Bia chegar perto do neném. Além disso, ela comentou que a filha estaria tomando remédios controlados por conta do Gato Preto.

Depois, Jenny mandou um recado para Buarque e pediu desculpas por ter falado sobre ele:

Buarque, desculpa se um dia te julguei, com você sim a Bia tinha uma família. O pai que você é para o Kaleb é de tirar o chapéu. Parabéns. Agora, a coitada da Maisha com esse Samuel como pai. Buarque, você sim merece meu pedido de desculpas, porque você é sujeito homem de verdade. Quando a Bia está do seu lado ela brilha, agora ao lado desse ser vivo ela não tem vida.