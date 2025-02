Preta Gil lança música após meses de internação: Seguir em frente é um ato de coragem

Após passar cerca de dois meses internada, Preta Gil dá início a uma nova fase em sua carreira musical. A famosa compartilhou com os seguidores nesta segunda-feira, dia 24, a música Tudo Vai Passar, que faz parte da trilha sonora do filme Câncer com Ascendente em Virgem.

A produção, que estreia nos cinemas no próximo dia 27 de março, será protagonizado por Marieta Severo e Suzana Pires, que conta a história de uma professora de matemática e influenciadora educacional que precisa confrontar seu estilo de vida acelerado e personalidade controladora quando é surpreendida pelo diagnóstico de câncer de mama.

No Instagram, Preta Gil escreveu na publicação que a canção se trata de um ato de coragem:

Amores, com muita felicidade compartilho com vocês Tudo vai passar. Uma canção que mostra o quanto seguir em frente é um ato de coragem e acreditar que vai passar é também um exercício diário de fé.

Ela ainda explica sobre o filme e afirmou:

A música, que faz parte da trilha sonora original do filme Câncer com ascendente em virgem, que estreia nos cinemas dia 27 de março, interpretado pelas atrizes maravilhosas Suzana Pires e Marieta Severo, dirigido por Rosane Vartman e com produção de Clelia Bessa, é também um abraço para quem precisa de força e tenacidade.

Preta finaliza:

Porque, juntos, lado a lado, seguiremos. Me sinto honrada de ter minha voz nessa trilha que diz muito sobre o meu momento atual. Tudo vai passar? Com fé, amor, luta. A arte tem o poder de unir, ressignificar e entregar beleza.

