Preta Gil aposta em novo visual e coleciona elogios na web

Preta Gil usou suas redes sociais para compartilhar uma novidade com os seus quase 12 milhões de internautas. A filha do cantor Gilberto Gil mudou o visual e contou a novidade com um carrossel de fotos.

"New hair por aqui!", celebrou ela, marcando o responsável pela mudança.

Claro que através dos comentários, Preta colecionou elogios: "Meu Deus, que linda", se derreteu Carolina Dieckmann.

"Ficou lindo", comentou a apresentadora Angelica. "Linda linda pretinha! Sempre linda", escreveu Giovanna Ewbank. "Está maravilhoso", disse a jornalista Maju Coutinho.

Fake News

Vale pontuar que nos últimos dias, Preta precisou se pronunciar sobre uma falsa notícia envolvendo a sua morte. A cantora lamentou os boatos e desabafou.

"Ainda estou por aqui e estarei por muito tempo", disse nos stories do Instagram.

Ela ainda questionou "qual é o fundamento" e "o que as pessoas ganham" espalhando boatos sobre a morte dela. "Tô vivíssima, gente." "Como a pessoa tem a coragem de inventar um negócio desse? Eu não consigo entender", disse a cantora, que compartilhou o post.