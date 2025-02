Preta Gil desmente boatos sobre a própria morte: ?Como a pessoa tem coragem??

A cantora Preta Gil desmentiu na última sexta-feira, 21, boatos sobre a própria morte que circulam nas redes sociais. "Ainda estou por aqui e estarei por muito tempo", disse nos stories do Instagram.

Ela ainda questionou "qual é o fundamento" e "o que as pessoas ganham" espalhando boatos sobre a morte dela. "Tô vivíssima, gente." "Como a pessoa tem a coragem de inventar um negócio desse? Eu não consigo entender", disse a cantora, que compartilhou o post.

No último domingo, 16, Preta deu detalhes sobre seu estado de saúde em entrevista ao Fantástico, da Globo. "Acabei de ter alta do hospital. Estou fragilizada, obviamente. Ainda com o corpo muito debilitado, com drenos, sondas, ainda invadida", afirmou a cantora, que trata um câncer.Preta ainda afirmou que continuará o tratamento: "Não é todo corpo que aguenta. São muito otimistas de que vou ficar bem para a próxima etapa. Não acabou o tratamento. Em abril eu parto para Nova York para fazer um tratamento lá com medicamentos novos, que estão em fase final de estudo".