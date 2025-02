IPTU de Ribeirão Pires tem desconto para pagamento à vista até terça-feira (25)

A Prefeitura de Ribeirão Pires oferece uma condição especial para o pagamento à vista do IPTU 2025, com 5% de desconto, válida até esta terça-feira (25). Os carnês digitais estão disponíveis para download no site oficial da Prefeitura (ribeiraopires.sp.gov.br) ou pelo aplicativo Ribeirão Pires Digital. Além disso, nesta terça-feira (25) também vence o prazo para o pagamento da primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano

No carnê digital do IPTU 2025, há, além do código de barras, que permite a quitação por meios eletrônicos ou bancos conveniados, QRCode, que possibilita o pagamento via Pix. Para este ano, a Prefeitura não efetuou aumento do imposto – aplicou apenas percentual de correção da inflaçãoo (3,97% – IPC/FIPE). A Prefeitura estima arrecadação de R$ 61 milhões com IPTU neste ano.

Como acessar o carnê eletrônico do IPTU – Tanto por meio do site da Prefeitura (ribeiraopires.sp.gov.br) como pelo Ribeirão Pires Digital – aplicativo gratuito disponível para download e instalação em sistemas Android e IOS – os boletos podem ser acessados em uma página online. No Ribeirão Pires Digital, em Serviços ao Contribuinte, clicar na opção IPTU. No site, dentro da aba de Secretarias – Secretaria de Finanças e Administração, clicar em IPTU. Será necessário informar o número de inscrição do imóvel dentro da aba 2ª Via Emissão.

LEIA MAIS:

SP divulga calendário do IPTU de 2025; 1ª parcela vence em fevereiro