SP divulga calendário do IPTU de 2025; 1ª parcela vence em fevereiro

O edital do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2025, calendário das notificações de lançamento do tributo, foi disponibilizado pela Prefeitura de São Paulo na segunda-feira, 30. Os valores do imposto ainda não foram divulgados.

Segundo o documento, a cartela do IPTU será enviada aos contribuintes a partir da segunda quinzena de janeiro e o vencimento da primeira parcela e do prazo para pagamento à vista ocorre em fevereiro.

A tabela completa pode ser conferida no seguinte endereço na internet: https://capital.sp.gov.br/documents/d/fazenda/editaliptu2025

Contribuintes que não receberem a notificação até a data limite poderão emitir 2ª via da notificação pelo site ou comunicar o não recebimento da notificação em qualquer uma das subprefeituras no período indicado.

Se a comunicação não for feita, considera-se o contribuinte como notificado.

A postagem das notificações para contribuintes isentos ocorrerá a partir do dia 25 de fevereiro.

O não pagamento de qualquer parcela do IPTU sujeita o contribuinte à inscrição no Cadastro Informativo Municipal (Cadin), que registra as pendências de pessoas físicas e jurídicas perante órgãos e entidades públicas do município.

O tributo pode ser pago via Pix e a guia de pagamento com o código deve ser emitida exclusivamente pelo site do IPTU.

A Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo não envia cobranças ou links para pagamentos de tributos por e-mail, SMS ou WhatsApp.

Vencimentos

- No dia escolhido, para o contribuinte que fizer opção na atualização cadastral;

- No dia 9 ou 14, para aqueles que não fizeram opção de dia de vencimento;

- No dia 20, para aqueles que optaram pela notificação por Administradoras de Imóveis, vencendo a primeira parcela no mês de março;

- Nos dias em que não houver expediente bancário, os vencimentos serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte, sem cobrança de acréscimo.