Mavie esbanja carisma ao torcer por Neymar Jr.: Papai

Desde a festa de apresentação de Neymar Jr. no Santos, que rolou no dia 31 de janeiro, Mavie tem se mostrado a torcedora número um do papai. Além de derreter o coração dos torcedores do time, os internautas estão cada vez mais encantados com a fofura da segunda filha do jogador brasileiro, fruto da relação dele com Bruna Biancardi.

No dia 23 de fevereiro, por exemplo, Bruna compartilhou um vídeo fofíssimo da pequena torcendo por Ney no jogo contra o Inter de Limeira. Na partida, inclusive, o jogador marcou um golaço de escanteio.

Nas imagens, é possível ver a pequena assistindo à disputa e gritando

- Papai, papai, papai.

