Mavie protagoniza momento fofo com Neymar Jr. antes de jogo

Não tem como tirar de Mavie o posto de fã número um de Neymar Jr.! A filha do jogador de futebol com Bruna Biancardi está sempre acompanhando as partidas do pai e torcendo muito por ele. Durante o jogo do Santos contra o Noroeste pelo Paulistão, que aconteceu na noite da última quarta-feira, dia 19, a pequena protagonizou um momento fofo com o papai e ainda foi vista vibrando da arquibancada.

Momentos antes do começo da partida, que rendeu uma vitória para o time alvinegro praiano, Neymar surgiu segurando a filha no colo e até dando um beijinho na bochecha dela. É muito amor, né?

A maquiadora de Bruna Biancardi encantou a web ao compartilhar nos Stories do Instagram um registro da meninina na arquibancada da Vila Belmiro toda animada enquanto observava o campo. Vestindo uma camisa do Santos, Mavie mostra que é a maior torcedora do pai. Na legenda, Giovanna Trugillo escreveu: "Torcedora mais carismática não existe."

O Santos ainda exibiu cliques encantadores de Neymar e Mavie juntinhos no campo, com a legenda: "A Mavie já sabe que o papai é 10."