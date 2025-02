Mavie grava vlog nos bastidores de jogo do Santos e derrete a web

Preparados para morrer de amores - mais uma vez - por Mavie? Na última segunda-feira, dia 17, um vídeo da pequena viralizou nas redes sociais. Nas imagens, ela aparece fazendo um vlog nos bastidores do jogo do Santos contra o Água Santa, que rolou no domingo, dia 16, na Vila Belmiro.

No vídeo, é possível ver a hora em que Mavie enxerga a câmera de longe. Neste momento, Bruna Biancardi até tenta avisar que a pequena pode derrubar o equipamento, mas não é bem isso que acontece. Falante, a pequena sai andando pelo camarote, enquanto grava a si e tudo ao redor.

É possível ver que no local, além de Bruna, Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, também estava presente.Vale lembrar que Mavie, a segunda filha de Neymar Jr., só tem um ano de idade. Além dela, o jogador também é pai de Davi Lucca, do envolvimento com Carol Dantas, e Helena, do affair com Amanda Kimberlly. Atualmente, ele espera a quarta filha, Melo, com Biancardi.