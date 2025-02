Neymar desencanta e ajuda Santos a reencontrar vitória no Paulistão contra ameaçado Água Santa

O Santos aliviou a pressão no Campeonato Paulista ao vencer o Água Santa por 3 a 1, pela décima rodada, na noite deste domingo, na Vila Viva Sorte, em Santos. Agora, a equipe lidera o embolado Grupo B, com 12 pontos, e depende apenas de si para classificar-se ao mata-mata. Neymar, de pênalti, começou a construção da vitória, que também contou com assistência dele.

O camisa 10 teve mais liberdade para jogar contra o fragilizado adversário, que briga contra o rebaixamento. Desde o retorno ao Santos, Neymar fez sua melhor e mais longa partida, com 84 minutos. Além de marcar, ele foi mais participativo no ataque. Mérito também da comissão técnica santista.

Pedro Caixinha mudou a escalação, em reação aos três jogos sem vitórias e a classificação ruim. A principal alteração foi sacar Tiquinho Soares, com entrada de Thaciano. Isso permitiu que Neymar e Soteldo ocupassem mais a parte central do ataque, já que não havia um centroavante de referência por ali.

Foi do Água Santa, contudo, a primeira chegada, com Robles de cabeça. Mas, sem bola, o time de Diadema mostrou pouquíssimo e justificou sua posição de briga contra o rebaixamento para a Série A-2. A equipe demonstrou, com poucos minutos, que preferia matar tempo a buscar o jogo.

Com apenas nove minutos, quase saiu o primeiro gol de Neymar. Seria sem querer, desviando um chute de João Schmidt. Pouco depois, o camisa 10 tabelou com Soteldo, invadiu a área e foi derrubado. O próprio Neymar cobrou o pênalti e abriu o placar. O primeiro gol desta passagem pelo Santos foi o de número 139 no clube, em 234 jogos com a camisa santista.

Não foi apenas o craque que pareceu melhor na noite deste domingo. Quando perdia a bola, o Santos funcionava coletivamente com pressão alta, atendendo a Caixinha. Foi assim que Soteldo retomou a posse ainda no ataque e passou para Guilherme. O ponta cruzou, e a bola sobrou para Thaciano apenas empurrar para o gol.

O Santos se impôs ainda mais a partir dos gols. Neymar teve mais espaço contra a marcação do Água Santa. O que complicava era a parede formada pela última linha do adversário. Uma alternativa foi um passe de cavadinha, que poderia ter virado um golaço, mas Guilherme furou.

Porém, o time decaiu fisicamente no fim da primeira etapa. Praticamente à espera do intervalo, as linhas santistas baixaram. Quando tentou sair com velocidade, Brazão lançou Guilherme, mas a bola foi interceptada. Sobrou para Netinho na intermediária. Dali mesmo, o volante soltou um chute cruzado no ângulo para descontar.

No segundo tempo, o técnico Pintado promoveu a entrada de Neilton. O atacante surgiu no Santos em 2013, logo após a saída de Neymar e chegou a ser visto como sucessor do craque, mas não teve o mesmo sucesso.

Já o Santos "não voltou" para o segundo tempo. A equipe viu o Água Santa crescer em posse de bola e ocupar o campo de ataque. O cenário do jogo inflamou a torcida do Santos, que já vaiava alguns erros dos jogadores.

O "desafogo" teve participação de Neymar. Após cruzamento pela direita, o camisa 10 dominou, mas a bola escapou, e ele se desequilibrou. De carrinho, conseguiu assistir Guilherme, que marcou o terceiro e acalmou o torcedor. Foi o nono do artilheiro do Paulistão.

Neymar poderia ter feito mais um. Após bola enfiada de Guilherme, ele saiu cara a cara com o goleiro, mas preferiu passar para Soteldo marcar sem goleiro. O gol não valeu, por causa de impedimento do capitão santista, na origem da jogada. Do outro lado, Brazão chegou a ser exigido, mas sem grande perigo.

O Santos volta a campo na quarta-feira, novamente na Vila Belmiro, contra o Noroeste, e encerra a primeira fase no domingo, em Limeira, contra a Inter. A sequência do Água Santa também tem a Inter de Limeira, em Diadema, além do Velo Clube, em Rio Claro, dois confrontos diretos na briga contra o rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 3 X 1 ÁGUA SANTA

SANTOS - Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo (Luisão) e Escobar; João Schmidt (Tomás Rincón), Gabriel Bontempo (Diego Pituca) e Neymar (Miguelito); Soteldo, Thaciano (Tiquinho Soares) e Guilherme. Técnico: Pedro Caixinha.

ÁGUA SANTA - Luan Ribeiro; Ynaiã, Robles, Rafael Vaz e Renan Castro; Netinho (Wesley Dias) e Villian; Marco Antonio (Ramon), Gabriel Silva (Ademilson) e Davi Gomes (Robinho); Willen Mota (Neilton). Técnico: Pintado.

GOLS - Neymar, aos 14, Thaciano, aos 26, e Netinho aos 43 minutos do primeiro tempo; Guilherme, aos 24 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Thaciano, Gabriel Bontempo, Guilherme e Soteldo (Santos) e Netinho (Água Santa).

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

PÚBLICO - 13.795 presentes.

RENDA - R$ 781.425,00.

LOCAL - Vila Viva Sorte, em Santos (SP).