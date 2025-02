Antes da Folia, Grande ABC tem 2.433 vagas de empregos

Na semana que antecede o Carnaval, no dia 4, os centros de emprego e renda mantidos pelas prefeituras do Grande ABC oferecem 2.433 vagas de trabalho. Os candidatos devem estar atentos às exigências de cada uma delas, bem como a forma de se inscrever para os processos seletivos.

Mauá é a cidade com maior número de ofertas. São 1.578 no Sine – Casa do Trabalhador. As quantias mais significativas de vagas disponíveis são para operador de telemarketing ativo e receptivo (1.000), inclusive para PcDs (Pessoas com Deficiência), além de vendedor (200). Há ainda funções como auxiliar de produção, operador de empilhadeira, preparador de sucata, pintor de peças automotivas, auxiliar de suprimentos, entre outras. A lista completa, inclusive com informações sobre exigências, benefícios, salários e locais de trabalho, está disponível no site oficial: https://sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas/. O Sine funciona na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz.

São Caetano vem na sequência, com 529 postos, que podem ser consultados no site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br), clicando no ícone Portal de Empregos.

Diadema tem a terceira maior oferta da semana, com 166 oportunidades para todos os níveis, incluindo cinco exclusivas para pessoas com deficiência e duas de estágio. Destaque para as 74 vagas de auxiliar de produção. Para se candidatar, basta cumprir os requisitos e acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/.

Em São Bernardo, existem 62 vagas na CTR (Central de Trabalho e Renda). Para facilitar a participação, os postos podem ser consutados no site https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sdect/ctr-central-de-trabalho-e-renda, que é atualizado diariamente.

Em Santo André, são 60 vagas no CPETR, localizado na Prefeitura. Os Interessados devem acessar o portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br.