Água Santa perde para o Velo Clube e é rebaixado no Paulistão

O Água Santa encerrou sua participação no Campeonato Paulista de 2025 de forma melancólica, sendo rebaixado para a Série A-2 após uma derrota por 1 a 0 para o Velo Clube na última rodada, neste domingo (23). A partida, realizada no Estádio Benito Agnello Castelano, em Rio Claro, selou o destino da equipe de Diadema, que não conseguiu evitar a queda para a segunda divisão estadual, com apenas sete pontos e uma vitória, contra o Bragantino.

A campanha do Água Santa no Paulistão deste ano foi marcada por resultados negativos e desempenhos abaixo do esperado. Em doze jogos, a equipe acumulou sete derrotas, quatro empate e apenas uma vitória, somando. A derrota para a Ponte Preta por 1 a 0, com gol de pênalti nos instantes finais do primeiro tempo, exemplificou as dificuldades enfrentadas pelo time ao longo da competição.

Outro revés significativo ocorreu na partida contra o Santos, na Vila Belmiro, onde o Água Santa foi derrotado por 3 a 1. Apesar de um gol de Netinho que trouxe esperança momentânea, a equipe não conseguiu superar o adversário, e ainda foi totalmente dominada. A pior derrota aconteceu já na segunda rodada, quando, no Interior, o Netuno foi goleado por 6 a 0 pelo Mirassol.

Na partida decisiva contra o Velo Clube, o Água Santa precisava de uma vitória para manter viva a chance de escapar do rebaixamento. No entanto, o gol marcado por Sillas, aos 41 minutos do primeiro tempo, garantiu a vitória do Velo Clube e selou o destino do time de Diadema. Com o resultado, o Velo assegurou sua permanência na Série A2, enquanto o Água Santa foi rebaixado.

O rebaixamento representa um duro golpe para o Água Santa, que em 2023 havia alcançado o vice-campeonato paulista, contra o Palmeiras, demonstrando um crescimento meteórico desde sua profissionalização em 2011. O Netuno vai a segunda divisão com a Inter de Limeira, e podem enfrentar o Ramalhão em 2026, que ainda luta para sair da segunda divisão paulista.

FICHA TÉCNICA

VELO CLUBE 1 X 0 ÁGUA SANTA

VELO CLUBE - Pablo; Yuri Ferraz (Pedro Cacho), Rafael Ribeiro, Gabriel Mancha, Marcelo Augusto e Léo Campos (Rennan Siqueira); Pedro Favela e Carlinhos Manuel; Jefferson Nem (Felipinho), Vinícius Leite (Lucas Duni) e Sillas (Luan Salles). Técnico: Guilherme Alves.

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Ynaiã, Diego Anjos, Rafael Vaz e Renan Castro (Guilherme Lazaroni); Villian (Ramon), Netinho e Gabriel Silva (Marco Antônio); Mike (Robinho), Ademilson e Davi Gomes. Técnico: Pintado.

GOL - Sillas, aos 40 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Benito Agnelo Castellano, Rio Claro (SP).

