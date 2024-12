Água Santa é o maior orgulho dos esportistas do município

O Água Santa leva para campo o orgulho dos esportistas de Diadema. A equipe surgiu na várzea da cidade, jogando em um campo de terra batida que fica às margens do Córrego Olaria, no Eldorado.

Cresceu ao longo dos anos até chegar à elite do futebol paulista e, em 2023, chamou a atenção do País ao disputar a final do Campeonato Paulista da 1ª Divisão, conquistado o segundo lugar, atrás apenas do Palmeiras.

Em 2025, o Netuno inicia o Paulistão com um clássico do Grande ABC, encarando o São Bernardo FC na primeira rodada.

O time, que encarou muitos campos de terra batida ao longo de sua trajetória, hoje manda suas partidas na Arena Inamar, praça esportiva que comporta 10 mil torcedores</CW>.