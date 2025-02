Nova praça no Jardim das Oliveiras vai beneficiar 5.000 moradores em São Bernardo

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), assinou neste domingo (23) a ordem de serviço para início das obras da nova Praça do Jardim das Oliveiras. A intervenção, em área de 4.200 metros quadrados, vai beneficiar os cerca de 5.000 moradores daquela região. Em um prazo de 120 dias serão construídas pista de caminhada, quadra, implantação de playground, de academia ao ar livre, de espaço pet, paisagismo com plantio de árvores e iluminação em LED, além de pintura geral.

O prefeito Marcelo Lima lembrou de quando o bairro não tinha nenhuma infraestrutura e ele já circulava pelas ruas de lama fazendo entregas. Recordou também que foi no Jardim das Oliveiras seu último ato de campanha, ainda como candidato a prefeito, em 2024. “Muitos não acreditaram que estaríamos aqui, neste momento”, afirmou. “Disse a vocês que se me desse a possibilidade, a confiança de me tornar prefeito de São Bernardo, eu garantia que era capaz de entregar minha vida para fazer uma cidade melhor. E reafirmo isso. Em menos de 60 dias de governo, o HU (Hospital de Urgência) está de portas abertas atendendo a população 24 horas, criamos a Caravana da Saúde, onde até dia 1º de julho vamos zerar a fila de espera de exames, consultas e cirurgias”, citou.

“Nós vamos entregar essa praça aqui, aliás um grande parque, que vai ter pista de caminhada, academia ao ar livre, playground, quadra para a molecada jogar bola, de qualidade, com iluminação LED, espaço pet, nós vamos criar bebedouros, tudo que tem na Praça Parque nós vamos ter aqui no parque do Jardim das Oliveiras. E podem ter certeza que essa obra vai ficar marcada na vida das pessoas”, declarou o prefeito, que ainda garantiu que até o final do ano, todos os imóveis do bairro vão receber as escrituras, como fase final do processo de regularização fundiária. “Em breve vamos fazer uma grande festa aqui, entregando a casa de papel passado pra cada um de vocês”, concluiu.

A vice-prefeita Jessica Cormick destacou que a assinatura é o pontapé inicial para a obra, que vai ser um espaço muito bonito para toda a comunidade poder ter o seu momento de lazer, de descompressão das dificuldades do dia a dia. “Então, Marcelo, parabéns mais uma vez por não ser só um prefeito para o São Bernardo, mas por ser um pai que cuida tão bem e é tão dedicado por nossa cidade”, afirmou.

A deputada federal Renata Abreu (Podemos) esteve no evento de assinatura e pontuou que a política tem o poder de transformar a vida das pessoas. “Não é só uma praça, aqui é o sonho de muita gente, idosos que poderão ter a sua academia para se exercitar, jovens que poderão ter uma quadra para praticar esporte, para sair das drogas, para ter oportunidade, aqui é um espaço de vida, bem-estar”, declarou. “É muito importante que a gente pense na saúde mental das pessoas, e eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje, fazendo parte desse momento que vai transformar a vida de muitos moradores desse bairro.”