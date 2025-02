Salah desequilibra, Liverpool bate o Manchester City e abre 11 pontos na liderança

O Manchester City bem que tentou parar o Liverpool, mas a equipe vermelha esbanjou eficiência no clássico deste domingo, no Etihad Stadium, em Manchester, aproveitou as poucas oportunidades que teve no primeiro tempo e venceu por 2 a 0. O resultado levou o líder do Campeonato Inglês, com um jogo a mais, a 64 pontos na tabela, 11 à frente do Arsenal, que havia perdido para o West Ham no sábado. O City é o quarto colocado, com 44.

Com uma campanha abaixo das expectativas, mas embalado pela goleada sobre o Newcastle na rodada anterior, o Manchester City tomou a iniciativa nos primeiros minutos da partida e obrigou Alisson a trabalhar para cortar um cruzamento de Marmoush e defender uma finalização de Foden antes dos dez minutos.

Em sua primeira investida com perigo ao ataque, o Liverpool foi arrasador. Em jogada ensaiada, aos 13 minutos, Mac Allister cobrou o escanteio na esquerda com um toque curto para Szoboslai, na primeira trave, e o húngaro rolou para Salah encher o pé, livre no meio da área, e mandar no canto de Ederson: 1 a 0.\

LEIA MAIS:

Manchester United reage e busca o empate contra o Everton, mas amplia jejum no Inglês

A equipe de Pep Guardiola não se deixou abater e acuou os visitantes no campo de defesa, agredindo principalmente pela esquerda, com Doku. Marmoush, aos 29 minutos, até chegou a balançar a rede de Alisson, mas o gol foi anulado por impedimento na jogada. Apesar da pressão, o time celeste foi punido pela falta de pontaria e de criatividade na armação: aos 36 minutos, Salah recebeu o lançamento de Alexander-Arnold no lado direito da área e, desta vez, o egípcio rolou no meio para Szoboszlai chutar forte e superar Ederson.

O City voltou melhor no segundo tempo e continuou rondando a área do time vermelho, mas repetia os mesmos erros de finalização e criação dos 45 minutos iniciais. Jogando nos contragolpes, o Liverpool, que havia finalizado apenas três vezes na primeira metade, acertando o alvo em duas delas, levou mais perigo à meta de Ederson. Aos 11 minutos, Jones fez o terceiro do líder, anulado após intervenção do VAR. Aos 18, Ederson impediu o tento de Luis Díaz.

Mais participativos no segundo tempo, Savinho e Foden ajudaram os donos da casa a criar boas oportunidades por dentro contra a meta de Alisson, mas a insistência não era recompensada e o time da casa claramente sentia a ausência do lesionado Haaland. O conjunto comandado por Arne Slot segurou a pressão e cadenciou a partida até o fim.

Na próxima rodada, nesta quarta-feira, o Liverpool recebe o Newcastle no estádio Anfield, às 17h15 (horário de Brasília), enquanto o Manchester City tenta se recuperar diante do Tottenham, fora de casa, às 16h30.

FOREST VACILA

Na outra partida deste domingo, pela 26ª rodada do Inglês, o Nottingham Forest desperdiçou a chance de encostar no Arsenal. Em partida de sete gols, os visitantes abriram o placar, mas sofreram a virada e perderam por 4 a 3 para o Newcastle, no estádio St. James Park. Assim, a sensação do campeonato permaneceu com 47 pontos, seis atrás do vice-líder, e viu o adversário chegar a 44 pontos e encostar no G-4 - é o quinto colocado.

O sueco Isak marcou duas vezes e foi o destaque da partida. Miley e Murphy também foram à rede do lado do time anfitrião, que abriu 4 a 1 ainda no primeiro tempo. O time do técnico Nuno Espírito Santo reagiu na etapa final e diminuiu a diferença com Milenkovic e Yates, mas não conseguiu igualar o marcador.